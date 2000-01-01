27.12 13:32 MIGnews.com

Саар: Я знаю, что поступил правильно

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В пятницу, 27 декабря, член Кнессета Гидеон Саар заявил, что справедливость осталась на его стороне.Об этом он написал на своей странице в Facebook."Когда я убежден, что справедливость на моей стороне, мне не трудно оставаться в меньшинстве. Я демократ, я принимаю и уважаю решение большинства. Оно не противоречит моему убеждению в том, что мы поступили правильно", – сказал он.Саар также поблагодарил 15,8% членов партии "Ликуд", которые проголосовали за него. "Я горжусь вашей поддержкой, вашей смелостью, вашей смелости", – добавил он.