Нир Баркат: Саару нужно подумать, как "Ликуду" выиграть
Депутат Кнессета от "Ликуд" и бывший мэр Иерусалима Нир Баркат выразил надежду, что Гидеон Саар сможет поддержать Биньямина Нетаниягу в случае его победы.
Он сопровождал 26 декабря премьер-министра и его жену на праймериз, передает "Аруц Шева".
"Я предсказываю, что завтра утром Гидеонсу придется встать и подумать о том, как он вписывается в реальность и как помочь нам выиграть выборы. Сегодня он объясняет, что Биби не может победить на выборах, завтра же он объяснит, как он мобилизован для дела и, я надеюсь, что он переиграет", – сказал Баркат.
По его словам, аргументы в отношении дел Нетаниягу не связаны с внутренними выборами партии. Он добавил, что лично знает людей, побывавших в аналогичной ситуации, которые спустя годы оказывались невиновными.
"Он пользуется презумпцией невиновности и, следовательно, в праймериз мы должны задать вопрос, кто является наиболее подходящим человеком - и нет никаких сомнений в том, что премьер-министр является наиболее подходящим. Несмотря на холод и дождь, люди идут и голосуют. Я прошу наших друзей не засиживаться дома, прийти как можно скорее и поддержать Нетаньяху", – добавил Баркат.