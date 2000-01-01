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Нир Баркат: Саару нужно подумать, как `Ликуду` выиграть | Фото:26.12 17:28   MIGnews.com

Нир Баркат: Саару нужно подумать, как "Ликуду" выиграть

Депутат Кнессета от "Ликуд" и бывший мэр Иерусалима Нир Баркат выразил надежду, что Гидеон Саар сможет поддержать Биньямина Нетаниягу в случае его победы.

Он сопровождал 26 декабря премьер-министра и его жену на праймериз, передает "Аруц Шева".

"Я предсказываю, что завтра утром Гидеонсу придется встать и подумать о том, как он вписывается в реальность и как помочь нам выиграть выборы. Сегодня он объясняет, что Биби не может победить на выборах, завтра же он объяснит, как он мобилизован для дела и, я надеюсь, что он переиграет", – сказал Баркат.

По его словам, аргументы в отношении дел Нетаниягу не связаны с внутренними выборами партии. Он добавил, что лично знает людей, побывавших в аналогичной ситуации, которые спустя годы оказывались невиновными.

"Он пользуется презумпцией невиновности и, следовательно, в праймериз мы должны задать вопрос, кто является наиболее подходящим человеком - и нет никаких сомнений в том, что премьер-министр является наиболее подходящим. Несмотря на холод и дождь, люди идут и голосуют. Я прошу наших друзей не засиживаться дома, прийти как можно скорее и поддержать Нетаньяху", – добавил Баркат.


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