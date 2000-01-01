26.11 18:17 MIGnews.com

В Кнессете ведутся секретные переговоры о правительстве

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Кнессете ведут секретные переговоры в попытке договориться о формировании правительства единства, несмотря на политический тупик.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на "12 канал".По словам источников, обсуждаемый план предусматривает, что Биньямин Нетаниягу будет премьер-министром в течение нескольких месяцев, после чего лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц сможет заменить его на этой должности на два года.Уже после, предположительно, оставшийся период четырехлетнего срока будет вновь занимать кандидат от партии "Ликуд".