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Оцма Йехудит: Еврейский Дом забрал наши деньги 26.06 08:12   MIGnews.com

Оцма Йехудит: Еврейский Дом забрал наши деньги

Активист крайне-правой партии Оцма Йехудит Ицхак Ватерлуф обвинил бывших коллег по предвыборному альянсу, партию, Еврейский Дом, в присвоении денег, выделенных на финансирование выборов.

Ватерлуф, заменивший дисквалифицированного центральной избирательной комиссией Михаэля Бен-Ари, и находившийся на восьмом месте в списке “союза правых сил” обрушился с критикой на Еврейский Дом в посту, опубликованном в фейсбук.

Ватерлуф пишет: “Наши друзья из Еврейского Дома выиграли последнее и четвертое место, но одно из них было зарезервировано для Оцма Йехудит. Да, они не виноваты, и решение принял Верховный Суд, но вопрос остается открытым: кто финансировал пятый мандат? Разум, справедливость и мораль говорят, что нам хотя бы должны вернуть деньги. Вы вылили на эту кампанию более полутора миллионов шекелей. У меня нет лучшего определения для происходящего, чем выражение кража среди бела дня. Они просто нам сказали, что деньги, которые передаются на финансирование партии каждый месяц нам предоставлены не будут. Аппетит приходит во время еды!”


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