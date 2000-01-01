25.06 13:07 MIGnews.com

Оцма Йехудит разорвала союз с "Еврейским домом"

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Крайне-правая израильская партия Оцма Йехудит заявила о своем выходе из предвыборного альянса с партией Еврейский Дом.Причиной является тот факт, что Еврейский Дом "не соблюдает предвыборного соглашения о слиянии партий".В письме лидеру "Еврейского дома" раввину Рафи Перецу Оцма Йехудит сообщает: “К сожалению, в последние месяцы с нами не поступали честно, и ваше поведение, также как поведение других членов вашей партии, выталкивало нас на обочину”.Тот факт, что данное письмо было направлено в адрес "Еврейского дома", подталкивает политических комментаторов к заключению о том, что Оцма Йехудит по-прежнему готова к сотрудничеству с третьим членом союза правых партий – Ихуд Леуми Бецалеля Смотрича.Оцма Йехудит указывает на то, что в соответствии с положениями предвыборного соглашения, в случае, если другие члены альянса будут назначены министрами, они немедленно уходят в отставку для того, чтобы можно было применить положения так называемого норвежского закона и провести в Кнессет Итамара Бен-Гвиру как депутата от Оцма Йехудит.На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил Рафи Переца министром образования, а Бецалеля Смотрича – министром транспорта. С этого времени Перец не отвечает на звонки от Оцма Йехудит. Партия обвинила Переца в “неблагодарности”.Оцма Йехудит проинформировала Переца: "Мы постараемся создать другие альянсы правых на грядущих выборах”.