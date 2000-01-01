Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал обеспечить признание со стороны США израильского суверенитета над всеми поселениями на Западном берегу, если он победит на выборах 2 марта.
"Они хотят, чтобы мы ушли, чтобы я искоренил поселения, а я сказал им: "Нет. Это наша земля". Сейчас мы переходим на новый этап. Я обеспечил признание Соединенными Штатами Иерусалима как столицы Израиля и признание американцами нашего суверенитета на Голанах, а также добавился заявления США о том, что поселения не противоречат международному праву. Мы собираемся сделать нечто большее. Мы обеспечим признание США нашего суверенитета в долине реки Иордан и во всех поселениях. Только я сделаю это", – сказал он.
Аналогичное обещание премьер-министр давал перед предыдущими выборами, которые состоялись в сентябре.
Нынешнее заявление было сделано после того, как издание Yedioth Ahronoth обнародовало статью о том, что Нетаниягу заморозил план о применения израильского суверенитета над долиной реки Иордан.
В пятницу прокурор МУС Фату Бенсуда объявила, что суд будет расследовать предполагаемые израильские "военные преступления". Нетаниягу соответствующее заявление назвал проявлением антисемитизма.