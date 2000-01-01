Нетаниягу отреагировал на предложение Саара

"Трюк Гидеона Саара, к сожалению, свидетельствует о том, что он занял позицию, которая согласуется со СМИ и левым лагерем, чтобы отстранить Нетаниягу от руководства страны", – заявили в предвыборном штабе Нетаниягу.
Уточняется, что сейчас не время для раскола в "Ликуде", а все силы партии должны объединиться вокруг Нетаниягу.
Напомним, за три дня до праймериз в "Ликуде" Гидеон Саар заявил, что будет добиваться назначения Биньямина Нетаниягу президентом.
"Если вы дадите мне власть в четверг… и я буду избран председателем Ликуда, то я буду добиваться того, чтобы Биньямина Нетаниягу избрали президентом на выборах, которые должны пройти через полтора года", - говорил он.