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Нетаниягу отреагировал на предложение Саара | Фото:24.12 16:10   MIGnews.com

Нетаниягу отреагировал на предложение Саара

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил предложение Гидеона Саара о том, что тот будет добавиться его назначения на пост президента.

"Трюк Гидеона Саара, к сожалению, свидетельствует о том, что он занял позицию, которая согласуется со СМИ и левым лагерем, чтобы отстранить Нетаниягу от руководства страны", – заявили в предвыборном штабе Нетаниягу.

Уточняется, что сейчас не время для раскола в "Ликуде", а все силы партии должны объединиться вокруг Нетаниягу.

Напомним, за три дня до праймериз в "Ликуде" Гидеон Саар заявил, что будет добиваться назначения Биньямина Нетаниягу президентом.

"Если вы дадите мне власть в четверг… и я буду избран председателем Ликуда, то я буду добиваться того, чтобы Биньямина Нетаниягу избрали президентом на выборах, которые должны пройти через полтора года", - говорил он.


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