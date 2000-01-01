Нетаниягу может объявить следующую каденцию последней
Газета Маарив опубликовала информацию о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может выступить с заявлением о том, что его следующая каденция будет последней.
Согласно информации в Маарив, внутренний опрос в Ликуде продемонстрировал, что такое объявление может прибавить мандатов партии, и что появится реальная возможность создать правую коалицию из 61 депутата.
Утром 24 февраля Нетаниягу в радиоинтервью предупредил, что “скорее всего, не удастся избежать масштабной операции в Газе. Премьер сказал: “Мы готовим серьезные сюрпризы, я не могу рассказать подробности, но война за очищение Газы потребует заплатить высокую цену”.
Нетаниягу добавил: “Мы собираемся сделать что-то совершенно отличное от прежнего - но до того, как меня к этому вынудят я говорю - я к этому не подталкивал. Возможно, выбора уже нет, но пожалуйста, поймите, что я пойду на это только после того, как будут исчерпаны все возможности”.