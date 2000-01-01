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Нетаниягу может объявить следующую каденцию последней 24.02 11:16   MIGnews.com

Нетаниягу может объявить следующую каденцию последней

Газета Маарив опубликовала информацию о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может выступить с заявлением о том, что его следующая каденция будет последней.

Согласно информации в  Маарив, внутренний опрос в Ликуде продемонстрировал, что такое объявление может прибавить мандатов партии, и что появится реальная возможность создать правую коалицию из 61 депутата.

Утром 24 февраля Нетаниягу в радиоинтервью предупредил, что “скорее всего, не удастся избежать масштабной операции в Газе. Премьер сказал: “Мы готовим серьезные сюрпризы, я не могу рассказать подробности, но война за очищение Газы потребует заплатить высокую цену”.

Нетаниягу добавил: “Мы собираемся сделать что-то совершенно отличное от прежнего - но до того, как меня к этому вынудят я говорю - я к этому не подталкивал. Возможно, выбора уже нет, но пожалуйста, поймите, что я пойду на это только после того, как будут исчерпаны все возможности”. 


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