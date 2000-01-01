23.06 14:30 MIGnews.com

"Аелет Шакед может спасти Ликуд"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Портал ynet сообщает о том, что “высокопоставленные сановники” в Ликуде полагают, что включение бывшего министра юстиции Аелет Шакед в предвыборный список партии и предоставление ей в нем гарантированного места может “спасти” партию и возместить тот ущерб, который “причинил ей Нетаниягу”.Источники ynet выражают обеспокоенность в связи с тем, что Нетаниягу “оттолкнул” от Ликуда многочисленных избирателей правых, неожиданно отправив в отставку министра образования Нафтали Беннета и министра юстиции Аелет Шакед.В Ликуде говорят, что решение лидера партии Наш Дом - Израиль отказаться от предоставления автоматической поддержки Нетаниягу “является выражением гнева среди правых против Нетаниягу, и единственный способ справиться с этим - “бронь” для Шакед в списке Ликуда на предстоящих выборах”. Шакед, со своей стороны выражает готовность стать членом Ликуда, но Нетаниягу отказывается сократить ей “кандидатский стаж”, который каждый новый член партии должен пройти до того, как его можно включить в список на выборах в Кнессет.Высокопоставленный депутат Ликуда заявил: “В создавшейся обстановке Аелет Шакед может внести очень ценный вклад, и примирить широкие круги правых избирателей, которые обозлены и дистанцируются от Ликуда. Это в особенности касается молодых людей из религиозно-сионистского движения, которые чувствуют, что Нетаниягу пересек границы дозволенного”.Увольнение Беннета и Шакед, по версии сановника Ликуда “оказалось слишком сильным ударом, который вызвал гнев и нанес нам серьезный ущерб”. Отказ включить Шакед в предвыборный список “причинит еще больший ущерб”.По словам источников в Ликуде, несмотря на то, что Нетаниягу яростно отвергает возможность сокращения “кандидатского стажа” для Шакед (три года), вопрос о ее принятии в партию не снят с повестки дня. Источник в Ликуде утверждает, что включение шакед в предвыборный список поддерживается большинством членов Ликуда: “Такой шаг будет поддержан большинством в 80% членов центрального комитета”. Две недели назад министр социального обеспечения Хаим Кац открыто поддержал включение Шакед в список Ликуда, и сказал, что такой шаг необходимо осуществить, и как можно быстрее.