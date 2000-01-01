23.02 18:52 MIGnews.com

Кто будет премьером: результаты опроса 31 000 израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Израильский информационный портал 0404 провел на страничке своего фейсбук опрос общественного мнения о том, кого израильтяне желают видеть в качестве премьер-министра страны.В опросе приняли участие 31 000 пользователей.75% опрошенных сообщили, что предпочитают в качестве премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 25% сообщили, что им более нравится Ганц.К посту опубликовано более 1800 комментариев пользователей.