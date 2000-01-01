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Кто будет премьером: результаты опроса 31 000 израильтян 23.02 18:52   MIGnews.com

Кто будет премьером: результаты опроса 31 000 израильтян

Израильский информационный портал 0404 провел на страничке своего фейсбук опрос общественного мнения о том, кого израильтяне желают видеть в качестве премьер-министра страны.

В опросе приняли участие 31 000 пользователей.

75% опрошенных сообщили, что предпочитают в качестве премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 25% сообщили, что им более нравится Ганц.

К посту опубликовано более 1800 комментариев пользователей.


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