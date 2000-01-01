22.10 07:11 MIGnews.com

Ривлин передаст мандат на формирование правительства Ганцу

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Президент Израиля Рувен Ривлин получил заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что тот возвращает мандат на формирование правительства.Ривлин передаст мандат лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу. У того есть 28 дней на то, чтобы сформировать правительство. В случае если ему этого не удастся, мандат будет передан депутатам Кнессета, которым будет отведено 21 день на создание правительства.Перед передачей мандата Ганцу другие фракции в Кнессете имеют право сообщить президенту о своем желании сформировать коалицию. По закону, им отводится на это три дня.