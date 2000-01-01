21.12 13:58 MIGnews.com

Амир Перец: мы будем ключевыми партнерами Ганца

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"Авода" присоединится к правительству, возглавляемому партией "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.Такое заявление в субботу сделал глава партии Амир Перец во время встречи со сторонниками, передает Walla."Если лейбористский лагерь сохранит и приумножит свое влияние, мы будем ключевым партнером в правительстве, возглавляемом Ганцем, а не Бен-Гвиром и Рафи Перецем", – заявил он.Таким образом Перец раскритиковал решение партий "Еврейский дом" и "Оцма Йехудит" вместе баллотироваться на выборах, которое было озвучено накануне.