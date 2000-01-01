20.10 09:00 MIGnews.com

"Нетаниягу хочет видеть Ганца премьером"

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Высокопоставленный источник в Ликуде заявил в интервью газете Маарив, что лидер Кахоль Лаван Бени Ганц “готов” к созданию правительства национального единства вместе с Ликудом и Нетаниягу.Источник сообщил: “Бени Ганц уже осознал, что Нетаниягу хочет видеть его главой правительства больше, чем Лапид и Ашкенази - и это понимание принесет свои плоды. Не сегодня, но в будущем, когда мандат будет передан Кнессету и тот получит 21 день на формирование правительства”.Нетаниягу, между тем, атаковал Ганца за отказ сформировать правительство национального единства. Нетаниягу заявил: Единственное правительство, которое возможно создать в свете результатов выборов - это широкое правительство национального единства. Без предварительных условий, без бойкотов, с настоящим партнерством между всеми партиями, верящими в Израиль в качестве еврейского и демократического государства”.Нетаниягу предупредил: Ганц отказывается от единства. Ганц, Лапид и Либерман не хотят взять на себя обязательство - не создавать правительство меньшинства при поддержке Объединенного Арабского Списка. Лидеры и видные члены Объединенного Списка многократно высказывали свою поддержку терроризма, свое восхищение террористами, и отказывались осудить атаки против израильских солдат и гражданских”.