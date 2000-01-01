Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Нетаниягу хочет видеть Ганца премьером` 20.10 09:00   MIGnews.com

"Нетаниягу хочет видеть Ганца премьером"

Высокопоставленный источник в Ликуде заявил в интервью газете Маарив, что лидер Кахоль Лаван Бени Ганц “готов” к созданию правительства национального единства вместе с Ликудом и Нетаниягу.

Источник сообщил: “Бени Ганц уже осознал, что Нетаниягу хочет видеть его главой правительства больше, чем Лапид и Ашкенази  - и это понимание принесет свои плоды. Не сегодня, но в будущем, когда мандат будет передан Кнессету и тот получит 21 день на формирование правительства”.

Нетаниягу, между тем, атаковал Ганца за отказ сформировать правительство национального единства. Нетаниягу заявил: Единственное правительство, которое возможно создать в свете результатов выборов - это широкое правительство национального единства. Без предварительных условий, без бойкотов, с настоящим партнерством между всеми партиями, верящими в Израиль в качестве еврейского и демократического государства”.

Нетаниягу предупредил: Ганц отказывается от единства. Ганц, Лапид и Либерман не хотят взять на себя обязательство - не создавать правительство меньшинства при поддержке Объединенного Арабского Списка. Лидеры и видные члены Объединенного Списка многократно высказывали свою поддержку терроризма, свое восхищение террористами, и отказывались осудить атаки против израильских солдат и гражданских”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:20
В Ицхар пройдет митинг в поддержку солдат ЦАХАЛа
10:12
В Рамат Ишай трактор уволок банкомат
10:01
В Ицхар легко ранен солдат ЦАХАЛа
09:51
В Штатах утонул ребенок из Израиля
09:39
В Ицхар атакован командир бригады Голани
09:19
Впервые: 19-часовой перелет Qantas из Нью-Йорка в Сидней
08:47
Протесты в Барселоне: полиция открыла огонь
08:15
Джонсон потребовал отсрочку Brexit и тут же от нее отказался
07:43
Кирьят-Бялик: репатрианта подозревают в убийстве жены
07:42
Протесты в Ливане: правительство трещит по швам
07:12
Тель-Авив: Сотни людей потребовали освобождения Иссахар  
07:06
Прорыв дамбы: под Красноярском могла пройзти утечка ртути
06:05
Врачи забыли пациентку в томографе на шесть часов
05:28
Фермер из Индии ожил во время собственных похорон
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus