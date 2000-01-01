"Почти окончательные" результаты от ЦИК: Ганц впереди
Центральная избирательная комиссия ночью объявила "почти окончательные" результаты выборов в Кнессет.
В ЦИК подтвердили, что "Кахоль Лаван" получает 33 места, а "Ликуд" 31, передает The Jerusalem Post.
Комитет пояснил, что результаты нельзя пока считать официальными, так как изначально они будут представлены только президенту Реувену Ривлину и опубликованы 25 сентября.
В ближайшие несколько дней комитет пересмотрит подсчеты около 2000 избирательных участков, на которых случились неприятные эпизоды, а также жалобы. По подсчетам, всего в день голосования было подано 4 431 000 бюллетеней.
Текущие результаты по данным ЦИК выглядят следующим образом: