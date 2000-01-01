20.09 08:07 MIGnews.com

"Почти окончательные" результаты от ЦИК: Ганц впереди

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Центральная избирательная комиссия ночью объявила "почти окончательные" результаты выборов в Кнессет.В ЦИК подтвердили, что "Кахоль Лаван" получает 33 места, а "Ликуд" 31, передает The Jerusalem Post.Комитет пояснил, что результаты нельзя пока считать официальными, так как изначально они будут представлены только президенту Реувену Ривлину и опубликованы 25 сентября.В ближайшие несколько дней комитет пересмотрит подсчеты около 2000 избирательных участков, на которых случились неприятные эпизоды, а также жалобы. По подсчетам, всего в день голосования было подано 4 431 000 бюллетеней.Кахоль Лаван: 1 148 700 – 25,93% – 33 места;Ликуд: 1 111 535 – 25,09% – 31 место;Объединенный Арабский Список: 470 611 – 10,62% – 13 мест;ШАС: 329 834 – 7,44% – 9 мест;Исраэль Бейтену: 309,688 – 6,99% – 8 местЯадут А-Тора: 268,688 – 6,06% – 8 местЯмина: 260,339 – 5,88% – 7 местАвода: 212,529 – 4,80% – 6 местДемократический союз: 192,261 – 4,34% – 5 местОцма Иегудит: 83 266 – 1,88% (не прошла избирательный барьер в 3,25%)