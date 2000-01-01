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`Почти окончательные` результаты от ЦИК: Ганц впереди | Фото:20.09 08:07   MIGnews.com

"Почти окончательные" результаты от ЦИК: Ганц впереди

Центральная избирательная комиссия ночью объявила "почти окончательные" результаты выборов в Кнессет.

В ЦИК подтвердили, что "Кахоль Лаван" получает 33 места, а "Ликуд" 31, передает The Jerusalem Post.

Комитет пояснил, что результаты нельзя пока считать официальными, так как изначально они будут представлены только президенту Реувену Ривлину и опубликованы 25 сентября.

В ближайшие несколько дней комитет пересмотрит подсчеты около 2000 избирательных участков, на которых случились неприятные эпизоды, а также жалобы. По подсчетам, всего в день голосования было подано 4 431 000 бюллетеней.

Текущие результаты по данным ЦИК выглядят следующим образом:

Кахоль Лаван: 1 148 700 – 25,93% – 33 места;
Ликуд: 1 111 535 – 25,09% – 31 место;
Объединенный Арабский Список: 470 611 – 10,62% – 13 мест;
ШАС: 329 834 – 7,44% – 9 мест;
Исраэль Бейтену: 309,688 – 6,99% – 8 мест
Яадут А-Тора: 268,688 – 6,06% – 8 мест
Ямина: 260,339 – 5,88% – 7 мест
Авода: 212,529 – 4,80% – 6 мест
Демократический союз: 192,261 – 4,34% – 5 мест
Оцма Иегудит: 83 266 – 1,88% (не прошла избирательный барьер в 3,25%)


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