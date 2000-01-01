20.06 14:40 MIGnews.com

Либерман отказывается идти в "узкое правительство"

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Лидер партии “Наш Дом-Израиль”, Авигдор Либерман, пояснил, какие требования у его партии при вступлении в следующую коалицию. Об этом он рассказал в интервью радио Галей ЦАХАЛ в четверг. Также Либерман пообещал, что он присоединится к объединенному правительству только после выборов.В субботу Либерман заявил, что необходимо создать “чрезвычайное национальное правительство”, сформированное из партий “Ликуд”, Кахоль Лаван“ и “Наш Дом-Израиль”, но без ультраортодоксальных партий и крайне правой партии “Оцма Йехудит”.В четверг Либерман заявил, что не присоединится к узкому правительству, даже если премьер-министр Биньямин Нетаниягу и правоцентристская партия выиграют только 61 место на выборах 17 сентября.“Мы будем заседать только в правительстве национального единства,” — сказал Либерман. “Мы попросим обе крупные партии пообещать, что они создадут широкое правительство. Если мы не получим такое обязательство ни от одной из сторон, мы никого не будем рекомендовать [Президенту Реувену Ривлину]".