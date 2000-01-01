Цель арабов - 15 мест в Кнессете

Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда рассчитывает на 15 мест в Кнессете после мартовских выборов.
Аналитики обсудили предстоящую избирательную кампанию партии и ее возможности, передает The Times of Israel.
Специалист по арабскому сектору в Израиле и сотрудник иерусалимского Института демократии Арик Рудницкий считает разумным предположить, что "Объединенный список" получит больше мест на мартовских выборах, чем в сентябре.
Он обратил внимание на недавние опросы, которые прогнозируют 13 мест. Хотя, по мнению специалиста, итог выборов во многом зависит от риторики "Кахоль Лаван" и альянса партий "Авода–Гешер-Мерец" в отношении арабского сектора.
"Бенни Ганц, Амир Перец и другие могут существенно повлиять на явку арабских избирателей. Если арабское сообщество считает, что у него будут союзники в правительстве, на выборы придет большое количество избирателей, и "Объединенный список" выиграет от этого в первую очередь", – пояснил он.
Содиректор неправительственной организации Sikkuy Амджад Шбита утверждает, что в случае, если "Кахоль Лаван" и "Авода-Гешер-Мерец" отойдут по своей риторике касательно арабского сектора, "Объединенный список" получит преимущества.
В свою очередь, Ааэд Каял, который руководил кампанией "Объединенного списка", подчеркнул, что партия должна получить для достижения цели от 550 тыс. до 580 тысяч голосов. К сравнению, в сентябре она получила примерно 470 тысяч.
"Я думаю, что это возможно. Среди арабов всеобщее удовлетворение вызывает "Объединенный список", поскольку в последнее время они усердно работают над поиском решений многих повседневных проблем, таких как преступность и насилие. Важно, чтобы люди верили, что правительство может возглавить тот, кто верит в перемены", – пояснил он.