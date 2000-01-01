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Уда хочет 15 мест в Кнессете: насколько это возможно | Фото:20.01 10:10   MIGnews.com

Цель арабов - 15 мест в Кнессете

Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда рассчитывает на 15 мест в Кнессете после мартовских выборов.

Аналитики обсудили предстоящую избирательную кампанию партии и ее возможности, передает The Times of Israel.

Специалист по арабскому сектору в Израиле и сотрудник иерусалимского Института демократии Арик Рудницкий считает разумным предположить, что "Объединенный список" получит больше мест на мартовских выборах, чем в сентябре.

Он обратил внимание на недавние опросы, которые прогнозируют 13 мест. Хотя, по мнению специалиста, итог выборов во многом зависит от риторики "Кахоль Лаван" и альянса партий "Авода–Гешер-Мерец" в отношении арабского сектора.

"Бенни Ганц, Амир Перец и другие могут существенно повлиять на явку арабских избирателей. Если арабское сообщество считает, что у него будут союзники в правительстве, на выборы придет большое количество избирателей, и "Объединенный список" выиграет от этого в первую очередь", – пояснил он.

Содиректор неправительственной организации Sikkuy Амджад Шбита утверждает, что в случае, если "Кахоль Лаван" и "Авода-Гешер-Мерец" отойдут по своей риторике касательно арабского сектора, "Объединенный список" получит преимущества.

В свою очередь, Ааэд Каял, который руководил кампанией "Объединенного списка", подчеркнул, что партия должна получить для достижения цели от 550 тыс. до 580 тысяч голосов. К сравнению, в сентябре она получила примерно 470 тысяч.

"Я думаю, что это возможно. Среди арабов всеобщее удовлетворение вызывает "Объединенный список", поскольку в последнее время они усердно работают над поиском решений многих повседневных проблем, таких как преступность и насилие. Важно, чтобы люди верили, что правительство может возглавить тот, кто верит в перемены", – пояснил он.


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