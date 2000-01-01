20.01 11:56 MIGnews.com

Против буржуев и супружеских измен. Программы мелких партий

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На этой неделе в Центральную Избирательную Комиссию поданы списка кандидатов от 30 политических партий, рассчитывающих пройти в 23-й Кнессет. Помимо хорошо известных 9 крупных партий еще 21 список борется за электорат. Ниже следует краткое изложение программ некоторых из них.ХаХазонПартия впервые идет на выборы. Она называет себя правой либеральной партией и требует проведения реформы ЦАХАЛа, в рамках которой солдатам будут выдаваться ваучеры которые в будущем помогут, например, получить долгосрочный займ на приобретение квартиры. Партия также требует реформы налоговой системы и введение “единого налога” и реформы управления землепользования, с целью создания свободного рынка земель.В партии - представители “русской алии”. Они утверждают: "Ледниковый период с динозаврами в русскоязычном секторе завершился. Есть две партии , и - мы реальная сила с ясной агендой".ШамаПартия требует изменить “некоторые общественные нормы” - среди прочего, “легитимацию, которую государство предоставляет гомосексуалистам”. Партия также требует борьбы с порносайтами и принятие “государственной программы борьбы с супружескими изменами”. Партия требует предоставления социального жилья молодым семьям, предоставления прожиточного минимума нуждающимся и и введение единого для всех закона о призыве.Дам (Демократическая партия)Демократическая партия в седьмой раз пытается попасть в Кнессет. Члены партии - “социальные активисты”, евреи и арабы, верящие в солидарность и в необходимость сотрудничества “ради спасения Земли”. Партия, серди прочего, призывает к созданию единого демократического государства для евреев и арабов. Оно должно базироваться на равенстве, единой экономике, единой конституции и “общем будущем”.Еврейское СердцеЕдинственная цель партии “Еврейское Сердце” - прекращение продаж израильских вооружений различным государствам. Во главе списка - активист Эли Йосеф, “прославившийся” тем, что прерывал пресс-конференции различных израильских политиков. С его точки зрения, внутренний кризис Израиля порожден грехом продажи оружия “режимам убийц”.Женский ГолосПартия требует “равного представительства” женщин в Кнессете. Членами партии являются 102 женщины “представляющие весь спектр израильского общества”. Партия указывает на то, что в последних двух раундах выборов в коалиционных переговорах не принимала участия ни одна женщина.Гуш ТанахПартия идет на выборы в третий раз. Партия требует готовится к массовой алие в Израиль. По данным партии, десять миллионов человек, включая семь миллионов евреев, должны репатриироваться в Израиль из-за антисемитизма за рубежом. Партия указывает на необходимость “гарантировать представительство христиан в стране. Председатель партии заявил, что его цель - “получить 400 тысяч голосов тех, кого главный раввин определил в качестве “коммунистов”.Прогрессивная партияНесмотря на провал на прошлых выборах, “прогрессивная партия” надеется на успех. Ее программа - принятие конституции и полное отделение религии от государства. Партия определяет себя в качестве “правоцентристской”.Ты и ЯПартия провозглашает своей целью “объединение народа”, и “создание альтернативы”. Партия требует “вернуть государство народу” и изменить ситуацию, в которой “капиталисты владеют государством”. На выборах в 21-й Кнессет партия получила 368 голосов.