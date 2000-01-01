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Против буржуев и супружеских измен. Программы мелких партий 20.01 11:56   MIGnews.com

Против буржуев и супружеских измен. Программы мелких партий

На этой неделе в Центральную Избирательную Комиссию поданы списка кандидатов от 30 политических партий, рассчитывающих пройти в 23-й Кнессет. Помимо хорошо известных 9 крупных партий еще 21 список борется за электорат. Ниже следует краткое изложение программ некоторых из них.

ХаХазон

Партия впервые идет на выборы. Она называет себя правой либеральной партией и требует проведения реформы ЦАХАЛа, в рамках которой солдатам будут выдаваться ваучеры которые в будущем помогут, например, получить долгосрочный займ на приобретение квартиры. Партия также требует реформы налоговой системы и введение “единого налога” и реформы управления землепользования, с целью создания свободного рынка земель.

В партии - представители “русской алии”. Они утверждают: "Ледниковый период с динозаврами в русскоязычном секторе завершился. Есть две партии , и - мы реальная сила с ясной агендой".

Шама

Партия требует изменить “некоторые общественные нормы” - среди прочего, “легитимацию, которую государство предоставляет гомосексуалистам”. Партия также требует борьбы с порносайтами и принятие “государственной программы борьбы с супружескими изменами”. Партия требует предоставления социального жилья молодым семьям, предоставления прожиточного минимума нуждающимся и и введение единого для всех закона о призыве.

Дам (Демократическая партия)

Демократическая партия в седьмой раз пытается попасть в Кнессет.  Члены партии - “социальные активисты”, евреи и арабы, верящие в солидарность и в необходимость сотрудничества “ради спасения Земли”. Партия, серди прочего, призывает к созданию единого демократического государства для евреев и арабов. Оно должно базироваться на равенстве, единой экономике, единой конституции и “общем будущем”.

Еврейское Сердце

Единственная цель партии “Еврейское Сердце” - прекращение продаж израильских вооружений различным государствам.  Во главе списка - активист Эли Йосеф, “прославившийся” тем, что прерывал пресс-конференции различных израильских политиков. С его точки зрения, внутренний кризис Израиля порожден грехом продажи оружия “режимам убийц”.

Женский Голос

Партия требует “равного представительства” женщин в Кнессете. Членами партии являются 102 женщины “представляющие весь спектр израильского общества”. Партия указывает на то, что в последних двух раундах выборов в коалиционных переговорах не принимала участия ни одна женщина.

Гуш Танах

Партия идет на выборы в третий раз. Партия требует готовится к массовой алие в Израиль. По данным партии, десять миллионов человек, включая семь миллионов евреев, должны репатриироваться в Израиль из-за антисемитизма за рубежом. Партия указывает на необходимость “гарантировать представительство христиан в стране. Председатель партии заявил, что его цель - “получить 400 тысяч голосов тех, кого главный раввин определил в качестве “коммунистов”.

Прогрессивная партия

Несмотря на провал на прошлых выборах, “прогрессивная партия” надеется на успех. Ее программа - принятие конституции и полное отделение религии от государства. Партия определяет себя в качестве “правоцентристской”.

Ты и Я

Партия провозглашает своей целью “объединение народа”, и “создание альтернативы”. Партия требует “вернуть государство народу” и изменить ситуацию, в которой “капиталисты владеют государством”. На выборах в 21-й Кнессет партия получила 368  голосов.


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