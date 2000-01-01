Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Консультации Ривлина: появились подробности | Фото:19.09 21:48   MIGnews.com

Консультации Ривлина: появились подробности

Президент Реувен Ривлин встретится с пятью крупнейшими партиями Израиля в воскресенье, 22 сентября.

Переговоры по поводу того, кто будет ответственным за формирование будущей коалиции, будут длиться в течение двух дней, передает The Times of Israel.

В частности, на консультации приглашены: "Кахоль Лаван", "Ликуд", "Объединенный список", ШАС и "Исраэль Бейтену".

В понедельник Ривлин проведет переговоры с "Яадут а-Тора", "Яминой", "Аводой" и "Демократическим союзом". Консультации будут транслироваться в прямом эфире.

Президент Израиля имеет право назначить одного из 120 депутатов, избранных во вторник, следующим премьер-министром Израиля. Кандидат должен собрать коалицию, которая заручится поддержкой большинства членов Кнессета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:20
Дело о взятке: Нетаниягу не пойдет на сделку
21:27
Двое израильтян заразились вирусом Зика в Таиланде
21:02
Махмуд Аббас против Нетаниягу, а Рияду аль-Малики все равно
20:53
В Дамаске прогремел взрыв
20:33
Новый фильм "Гемини" назвали технологичесим чудом
20:13
Ливан показал беспилотники, атаковавшие Бейрут
19:55
Художественная гимнастика: Израиль творит историю
19:35
Пугачева публично отчитала Собчак из-за Киркорова
19:13
Турция не откажется от ЗРК С-400
18:50
Армия опровергла заявления о запуске ракет
18:40
Умер массажист, обвинивший Кевина Сейси в харрасменте
18:08
Не была в коме: противоречивые данные о Заворотнюк
17:47
Вашингтон выдвинул Эр-Рияду условия по ядерным реакторам
17:30
В Израиле появится посольство Армении
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus