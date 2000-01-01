Консультации Ривлина: появились подробности

Переговоры по поводу того, кто будет ответственным за формирование будущей коалиции, будут длиться в течение двух дней, передает The Times of Israel.
В частности, на консультации приглашены: "Кахоль Лаван", "Ликуд", "Объединенный список", ШАС и "Исраэль Бейтену".
В понедельник Ривлин проведет переговоры с "Яадут а-Тора", "Яминой", "Аводой" и "Демократическим союзом". Консультации будут транслироваться в прямом эфире.
Президент Израиля имеет право назначить одного из 120 депутатов, избранных во вторник, следующим премьер-министром Израиля. Кандидат должен собрать коалицию, которая заручится поддержкой большинства членов Кнессета.