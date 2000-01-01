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Ответ Ганца Биби: правительство единства - во главе со мной 19.09 14:31   MIGnews.com

Ответ Ганца Биби: Правительство единства во главе со мной

После периода молчания непосредственно перед выборами 17 сентября руководство Кахоль Лаван сделало несколько важных заявлений.

Выступая перед активистами партии, Бен Ганц заявил: “Я заинтересован и я намерен сформировать широкое либеральное правительство национального единства, во главе которого буду стоять я. Мы принесем реальные изменения приоритетов, и мы вылечим израильское общество и все части, его составляющие".

Далее Ганц сказал: “Правительство национального единства не формируется в результате спинов и создания политических блоков. Такое правительство берет свое начало в честности, ответственности, государственности и серьезности. Я намерен следовать духу перечисленных качеств, а также лозунгу, с которым я шел на выборы: "Принести мир нам и принести мир среди нас".


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