19.06 12:35 MIGnews.com

НДИ ждет ответа: встречался ли Биби с Рони Коби в Кейсарии?

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Депутат партии "Наш Дом Израиль" Одед Форер написал в Фейсбук пост, направленный против мэра Тверии и лидера списка “Светские Правые” Рони Коби.Форер пишет: "Семь месяцев – ровно столько понадобилось Рони Коби для того, чтобы передать контроль над городом харедим. Этот человек должен дать отчет в своих действиях жителям города – прежде всего, о своей неспособности сформировать коалицию и утвердить бюджет, рассказать о том, почему за такое короткое время в упадок пришла система образования, почему на улицах грязь, в чем причина тотального паралича муниципалитета.Также кажется, что премьер-министр Нетаниягу впал в совершенную истерику и существует подозрение, что он готов нарушить закон и позволить фейковым кандидатам, наподобие Коби, участвовать в выборах. Поэтому я воспользуюсь этой сценой и задам следующие вопросы премьер-министру:Встречались ли вы с Рони Коби в Кейсарии?Встречались ли вы с Рони Коби около двух недель назад в вашей официальной резиденции на Бальфур?Обсуждали ли вы создание предвыборного списка в Кнессет с тем, чтобы причинить вред партии "Наш Дом Израиль"?Обещали ли вы ему привлечь бизнесменов и доноров для финансирования его списка?Просили ли вы его “украсть” слоган НДИ во время последних выборов – “светские правые”?Премьер-министр и Рони Коби знают, что у мэра Тверии нет шанса попасть в Кнессет. Поэтому самый важный вопрос: какую роль пообещал Нетаниягу Коби после выборов? Или может быть он обещал надавить на главу МВД Арье Дери с тем, чтобы тот не использовал своих полномочий для снятия Коби с поста мэра?”