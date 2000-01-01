18.09 18:58 MIGnews.com

Нетаниягу: или я или антисионистское правительство

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на чрезвычайном заседании фракции Ликуд.Нетаниягу заявил: "После того, как мы создали правый блок существуют только две возможности: или правительство во главе со мной, или опасный блок, который опирается на арабские партии".Нетаниягу подчеркнул: "В это время, как никогда раньше, в особенности с учетом ситуации в области безопасности, мы не не можем опираться на анти-сионистские арабские партии. Все усилия должны быть предприняты ради того, чтобы этого не допустить. Это - наша обязанность перед Государством Израиль и перед нашими избирателями”.Нетаниягу также сообщил, что после переговоров с главами ультра-религиозных партий и Ямина принято решение о том, что создается команда по ведению коалиционных переговоров во главе с министром туризма Яривом Левиным.. Нетаниягу заявил: “Мы будем вести переговоры исходя из реальности, общей для всех партий”.Ранее Нетаниягу и главы правых фракций договорились о том, что выйдут единым блоком на коалиционные переговоры.