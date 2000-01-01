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Тиби: мы не можем участвовать в следующем правительстве | Фото:18.09 15:38   MIGnews.com

Тиби: Мы не можем участвовать в следующем правительстве

Объединенный Арабский Список не исключает, что порекомендует лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца президенту Реувену Ривлину на пост Премьер-министра, однако присоединяться к коалиции не будет.

Такое заявление сделал член партии Ахмед Тиби 18 сентября, передает "Аруц Шева".

"Мы не можем участвовать ни в правительстве, ни в коалиции. Но есть и другие способы продвинуть те идеи, которые мы хотим, а также повлиять на процесс принятия решений и быть значимым игроком в парламенте и в политике", – уточнил он.

По словам Тиби, до сих пор партия воздерживалась от того, чтобы давать рекомендации кандидатам на пост Премьер-министра, однако в 22-м Кнессете ситуация может измениться.

"Объединенный список примет ответственное решение по этому вопросу и сделает все возможное для арабской общественности. До сих пор мы никого не рекомендовали. Может случиться ситуация, в которой Ганц не обратится к нам, и вариант с рекомендациями не будет актуален. Прямо сейчас они говорят о правительстве единства. Я ожидаю, что "Кахоль Лаван" и Ганц все же обратятся к нам, и будет проведена совместная встреча. Мы сделаем так, что наши требования будут услышаны, и мы сами решим, что дальше делать", – резюмировал он.


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