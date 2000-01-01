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Либерман: любое узкое правительство – катастрофа | Фото:17.11 22:44   MIGnews.com

Либерман: любое узкое правительство – катастрофа

Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что любое "узкое правительство" с уклоном в какую-то одну сторону является для Израиля катастрофой.

По словам политика, лично для него это было бы весьма выгодно, так как он смог был получить "половину" страны, передает The Times of Israel.

"С точки зрения государства Израиль любое узкое правительство станет катастрофой. Это правительство будет бороться каждую неделю, чтобы выжить", – отметил он.

Он также добавил, что приоритетом является формирование правительства единства и предотвращение еще одного раунда выборов.


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