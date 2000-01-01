17.09 16:08 MIGnews.com

3 участка в селе друзов закрыты из-за фальсификаций

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Полиция закрыла три избирательных участка в деревне друзов Ярка на севере Израиля по подозрению в фальсификациях."Было получено сообщение о подозрении в фальсификациях на трех избирательных участках в селе Ярка. Зафиксирована попытка доставить на избирательные участки конверты для голосования, – говорят в полиции. – В соответствии с распоряжением областной избирательной комиссии три избирательных участка были закрыты до завершения расследования".