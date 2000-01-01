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3 участка в селе друзов закрыты из-за фальсификаций | Фото:17.09 16:08   MIGnews.com

3 участка в селе друзов закрыты из-за фальсификаций

Полиция закрыла три избирательных участка в деревне друзов Ярка на севере Израиля по подозрению в фальсификациях.

"Было получено сообщение о подозрении в фальсификациях на трех избирательных участках в селе Ярка. Зафиксирована попытка доставить на избирательные участки конверты для голосования, – говорят в полиции. – В соответствии с распоряжением областной избирательной комиссии три избирательных участка были закрыты до завершения расследования".


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