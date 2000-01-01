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`Левые и арабы - голосуйте, чтобы не подвести Нетаниягу` | Фото:17.09 15:38   MIGnews.com

"Левые и арабы – голосуйте, чтобы не подвести Нетаниягу"

Политически левые израильтяне обсуждают кампанию Ликуда "gevalt!", направленную на привлечение правых избирателей к выборам из-за массовой явки представителей конкурирующего крыла.

"Послушайте, я сейчас в Тель-Авиве, и здесь огромная очередь левых, подобно которой я никогда раньше не видел. Я говорю вам, здесь что-то происходит", – пишет криминальный репортер Haaretz Джош Брейнер в своем аккаунте в Твиттере, опубликовав фотографию людей, выстроившихся в очередь.

Он продолжает: "За мои сорок лет журналистики я никогда не видел такой истерии".

Затем следует панчлайн: "Это очередь в "Бенедикт" на рынке Сарона" – популярный ресторан. Мики Гитцин, давний левый активист, а ныне глава израильского офиса New Israel Fund, призывает левых и арабов голосовать, чтобы не подвести опасения Премьер-министра Биньямина Нетаниягу о массовой явке левых избирателей".

"Чтобы предотвратить неловкую ситуацию, когда мы узнаем, не дай Бог, что Премьер-министр лжет, дорогие арабы и левые, пожалуйста, голосуйте по-крупному. Это не агитация за какую-либо сторону, а только реальная забота о целостности института Премьер-министра".




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