"Левые и арабы – голосуйте, чтобы не подвести Нетаниягу"
Политически левые израильтяне обсуждают кампанию Ликуда "gevalt!", направленную на привлечение правых избирателей к выборам из-за массовой явки представителей конкурирующего крыла.
"Послушайте, я сейчас в Тель-Авиве, и здесь огромная очередь левых, подобно которой я никогда раньше не видел. Я говорю вам, здесь что-то происходит", – пишет криминальный репортер Haaretz Джош Брейнер в своем аккаунте в Твиттере, опубликовав фотографию людей, выстроившихся в очередь.
Он продолжает: "За мои сорок лет журналистики я никогда не видел такой истерии".
Затем следует панчлайн: "Это очередь в "Бенедикт" на рынке Сарона" – популярный ресторан. Мики Гитцин, давний левый активист, а ныне глава израильского офиса New Israel Fund, призывает левых и арабов голосовать, чтобы не подвести опасения Премьер-министра Биньямина Нетаниягу о массовой явке левых избирателей".
"Чтобы предотвратить неловкую ситуацию, когда мы узнаем, не дай Бог, что Премьер-министр лжет, дорогие арабы и левые, пожалуйста, голосуйте по-крупному. Это не агитация за какую-либо сторону, а только реальная забота о целостности института Премьер-министра".
תקשיבו, אני עכשיו בתל אביב ויש כאן תור עצום שלא ראיתי כדוגמתו של אנשי שמאל, משהו קורה אני אומר לכם. 40 שנה אני עיתונאי ולא ראיתי היסטריה כזו.