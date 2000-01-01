17.09 15:38 MIGnews.com

"Левые и арабы – голосуйте, чтобы не подвести Нетаниягу"

תקשיבו, אני עכשיו בתל אביב ויש כאן תור עצום שלא ראיתי כדוגמתו של אנשי שמאל, משהו קורה אני אומר לכם. 40 שנה אני עיתונאי ולא ראיתי היסטריה כזו.



סתם, זה התור לבנדיקט בשרונה מרקט. pic.twitter.com/L4OxVkhDnt — Josh Breiner (@JoshBreiner) 17 сентября 2019 г.

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Политически левые израильтяне обсуждают кампанию Ликуда "gevalt!", направленную на привлечение правых избирателей к выборам из-за массовой явки представителей конкурирующего крыла."Послушайте, я сейчас в Тель-Авиве, и здесь огромная очередь левых, подобно которой я никогда раньше не видел. Я говорю вам, здесь что-то происходит", – пишет криминальный репортер Haaretz Джош Брейнер в своем аккаунте в Твиттере, опубликовав фотографию людей, выстроившихся в очередь.Он продолжает: "За мои сорок лет журналистики я никогда не видел такой истерии".Затем следует панчлайн: "Это очередь в "Бенедикт" на рынке Сарона" – популярный ресторан. Мики Гитцин, давний левый активист, а ныне глава израильского офиса New Israel Fund, призывает левых и арабов голосовать, чтобы не подвести опасения Премьер-министра Биньямина Нетаниягу о массовой явке левых избирателей"."Чтобы предотвратить неловкую ситуацию, когда мы узнаем, не дай Бог, что Премьер-министр лжет, дорогие арабы и левые, пожалуйста, голосуйте по-крупному. Это не агитация за какую-либо сторону, а только реальная забота о целостности института Премьер-министра".