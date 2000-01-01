Беспорядки и нарушения: как проходят выборы в Израиле
С самого утра, 17 сентября, в Центральную избирательную комиссию начали поступать жалобы о нарушениях в ходе голосования на выборах в Кнессет.
Большинство партий обвиняют "Ликуд" в агитации или в сокрытии бюллетеней оппонентов. Не обошлось без избиений и потасовок.
Нарушения и жалобы партий в ЦИК
"Исраэль Бейтену" пожаловалась на партию Нетаниягу за ведение фото- и видеосъемки в Ор-Акиве. НДИ обвинила партию "Ликуд" в видеосъемке на входе в избирательный участок в Ор-Йегуде. "Ямина" пожаловалась на обнаружение старых бюллетеней еще с предыдущих выборов на участке в школе Тахкемони в Хадере.
"Авода" отправила жалобу на "Ликуд" за рассылку фейковых сообщений с призывом активистов к Амиру Перецу сняться с выборов. В свою очередь, НДИ подала жалобу на "Ликуд", обвинив оппонентов в намеренном скрытии бюллетеней партии Либермана на двух избирательных участках в Ашдоде. Также сообщалось, что от избирателей в нарушение закона требовали не заклеивать конверты.
"Демократический лагерь" подал жалобу против ШАС, обвинив ее представителей в раздаче амулетов возле избирательных участков. Ханан Мельцер вызвал представителя "Кахоль Лаван" из-за агитации при помощи громкоговорителя возле избирательных участков. В ответ партия пожаловалась на двух секретарей избирательного участка в Ариэле, выдворивших представительницу партии, которая не позволяла голосовать с размытыми удостоверениями личности.
Потасовки и другие инциденты
В Петах-Тыкве партия "Демократический лагерь" обвинила сторонников "Ликуда" в избиении ее активиста якобы за препятствие срыву постеров.
В ходе голосования избирателей участок в Умм эль-Фахме был закрыт на час из-за потасовки. Это случилось после того, как наблюдатель от "Ликуда" начал съемку на территории участка. Чтобы избежать насилия, представители участкового комитета решили приостановить его работу.
Днем член участкового комитета в селе Нижняя Галилея Каукаб Абу аль-Хиджа был задержан после того, как секретарь избирательного участка сообщил в полицию, что этот мужчина фотографировал протокол голосования, нарушив таким образом закон.