17.06 12:31 MIGnews.com

Четверть избирателей Кахоль Лаван сожалеет о своем выборе

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Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Нурит Карнетти опубликовала твит, в котором рассказала об “интересных результатах опроса общественного мнения”.Карнетти не сообщает о том, кто и для кого проводил опрос, а лишь упоминает, что речь о “политических силах, изучающих возможность создания новой политической структуры”.По данным опроса, 25% избирателей, проголосовавших за Блок Кахоль Лаван, сегодня сожалеют о сделанном выборе. Из них 25% раньше голосовали за Аводу, 23% – за Ликуд и 12% – за НДИ.Также отмечается, что 40% избирателей партии Кулану жалеют, что проголосовали за нее.