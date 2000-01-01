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Подстрекает и лжет: политики в ярости от заявлений Нетаниягу 16.11 20:25   MIGnews.com

Подстрекает и лжет: политики в ярости от заявлений Нетаниягу

Заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о “чрезвычайном положении” в связи с возможностью создания Бени Ганцем “правительства меньшинства” породили шквал яростных реакций со стороны израильских политиков.

В субботу, 16 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с членами "Ликуда". Он сказал коллегам по фракции, что получил информацию о том, что глава "Кахоль Лаван" намерен привести к присяге правительство меньшинства, которое опирается на Обьединенный арабский список.

Нетаниягу призвал к воспрепятствованию этому плану. "Новые выборы – это катастрофа, однако еще большей катастрофой станет правительство меньшинства, опирающееся на арабов", - заметил Нетаниягу. "Мы обязаны блокировать это намерение Ганца, а если это не получится, то сформируем оппозицию, которая поведет за собой миллионы граждан."

Общественный вещатель "Кан" заявил, что в "Ликуде" решили обратиться к Бенни Ганцу, Моше Яалону и Габи Ашкенази, призывая вспомнить о том, что в недавнем прошлом все они стояли на страже безопасности страны и отказаться от этого плана.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц должен встретиться с президентом Реувеном Ривлиным и сообщит ему о шагах по формированию правительства.

Партия Кахоль Лаван распространила следующее заявление: “Биби снова подстрекает к насилию. В суверенном государстве премьер-министр выступает с чрезвычайными заявлениями по субботам после того, как ракеты бьют по жителям Юга, а не из страха за свое собственное кресло”.

Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц заявил: "Я вижу, что использовал термин “чрезвычайная ситуация” потому что есть шанс на то, что твое правительство скоро закончится. Но нет. Чрезвычайная ситуация - это когда сотни ракет летят на граждан Израиля. Нетаниягу, пойми: я сделаю все ради того, чтобы не втянуть граждан Израиля в третью предвыборную кампанию. Я говорил это раньше и я повторяю это снова: Приходи на прямые переговоры , без “блока иммунитета”, без трюков и спинов. То, что работало для тебя 10 лет больше работать не будет”.

Также Нетаниягу атаковал номер два в списке Кахоль Лаван Яир Лапид. Лапид написал в твиттер: “Биби снова разжигает ненависть и снова говорит: Я не это имел ввиду”.

Третий номер в том же списке Моше Яалон заявил: “На Бальфур сидит человек, который понимает свое прошлое. Нетаниягу живет в кредит, и он готов сжечь все ради того, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. Нетаниягу, довольно! Если Израиль что-то значит для тебя - настало время для другого лидерства!”

Представитель Демократического лагеря Яир Голан заявил: “Нетаниягу подстрекает и лжет , в попытке делегитимации левоцентристского правительства. Я верю в то, что правительство с Буги справа и Тамар Зандберг слева - настоящее сионистское правительство, в котором нуждается Израиль после всех этих лет с Нетаниягу”.


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