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Подробности подготовки удара по Газе | Фото:16.09 23:39   MIGnews.com

Подробности о подготовке Нетаниягу ударить по Газе

Крупномасштабная военная операция в секторе Газа могла бы сейчас идти полным ходом после ракетного обстрела Ашкелона и Ашдода, который произошел на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Аруц Шева" на фоне информации о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в последний момент отказался от этой идеи.

По данным издания, глава правительства настаивал на том, чтобы силой свергнуть ХАМАС. Однако начальник Генштаба Авив Кохави, глава ШАБАКа Надав Аргаман и юридический советник правительства Авихай Мандельблитт потребовали созвать узкий военно-политический кабинет министров, на котором соответствующее решение бы было утверждено или нет.

Как следствие, Нетаниягу решил не объявлять об экстренной встрече представителей кабинета, а вместо крупномасштабной операции в ответ на ракетные обстрелы разрешил нанести лишь точечные авиаудары по террористическим целям в Газе.

Издание Haaretz накануне выборов сообщало, что Нетаниягу отказался от идеи крупномасштабной операции в последний момент с подачи Мандельблитта, который сослался на поправку к Основному закону о правительстве. Она гласит, что любое решение о начале активных военных действий, которые могут перерасти в полномасштабную войну, требует одобрения Кабмина.

Таким образом, закон не позволяет принимать серьезное решение без одобрения Кабинета безопасности, которому, в свою очередь, нужно сначала консультироваться с начальником Генштаба. Несмотря на это, подготовка к операции все же шла.

Как стало известно, советник по нацбезопасности Меир Бен-Шаббат встретился с главой Центральной избирательной комиссии, судьей Хананом Мельцером, чтобы подготовить его к перенесению выборов из-за возможной войны. Однако, этот вариант так и не получил развития.

Новость о планах Нетаниягу накануне избирательного процесса разозлила председателя партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца. Он обвинил премьер-министра в желании втянуть Израиль в войну. Нетаниягу ответил на его критику 16 сентября.

"Бенни Ганц, тебе не стыдно играть в политику в вопросах безопасности? Мы подготовились к любому сценарию, в том числе к тому, что "Исламский джихад" и ХАМАС сорвут выборы ракетным обстрелом наших городов, и мы подготовили жесткий ответ. Я выберу дату начала военной кампанию, которую мы подготовили", – сказал он.


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