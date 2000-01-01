16.09 13:55 MIGnews.com

На этот раз выбирайте себя и национальный интерес!

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У нас опять выборы. Опять. Каждый из нас (и не по своей воле!) снова стоит перед выбором, хотя вот только недавно мы ходили на избирательные участки, и вот опять. Вся страна находится перед выбором: кому доверить свой голос и кому вверить судьбу страны. Да, именно так: 17 сентября мы решаем, как и куда будет развиваться наша страна.На апрельских выборах 2019 года Зеут выступил разумной с программой, касавшейся всех сторон жизни – от безопасности до брачных договоров (образования и отдаления религии от политики и государства). И программа Зеута разошлась по рукам – избиратели поняли, что перед ними настоящий интеллектуальный продукт! Но за этим интеллектуальным продуктом есть искреннее намерение реализовать целую программу шагов, затрагивающую многие слои нашего общества. На апрельских выборах партия Зеут не смогла преодолеть электоральный барьер. В этот раз мы не могли допустить повторения такого сценария. Потому, как каждый голос может оказаться судьбоносным. Поэтому, как многим из вас известно, партия Зеут достигла договоренностей с партией Ликуд и было решено совместно продвигать общую программу, в том числе: договоренность о государственных приоритетах и продвижении экономическо-социальных приоритетов; продвижение ценностей свободной экономики, свободных коммуникаций (СМИ) и гражданских свобод; принятие закона о легализации лечебного канабиса; разрешение к ввозу и продаже любой товар, имеющий стандартизацию институтов стандартов развитых стран; принятие закона по поддержке новых бизнесов; равноправное соблюдение законов планирования и строительства относительно ВСЕХ граждан Израиля, включая Иудею и Самарию; продвижение прозрачности в работе уставных организаций.Зеут – либеральная партия, выступающая за традиционные ценности. В отличие от "новых левых", ставящих во главу угла отдельного человека с его эгоистическими потребностями, Зеут считает основной ячейкой общества традиционную еврейскую семью. Такую, в которой детей воспитывают в уважении к старшему поколению. Поэтому социальная программа Зеута предусматривает ряд мер, осуществление которых приведет к значительному повышению уровня жизни старшего поколения израильтян, а также инвалидов и малоимущих граждан. Проблемы пожилых граждан – это проблемы общества. Зеут – единственная партия, которая не выступает с популистскими лозунгами увеличения социальных бюджетов, а настаивает на оздоровлении всего государства, результатом которого будет улучшение жизни для всех, в том числе пенсионеров, и самое главное – указывает на четкие источники финансирования! Забота о старшем поколении – это часть нашей идеологии и нашей программы.Мы не хотели повторных выборов. Никому не были нужны такие затраты для казны и отсутствие стабильности на протяжении нескольких месяцев. Но, по воле именно одной секторальной партии, мы все стали невольными заложниками ситуации. Это недопустимая для нашей маленькой страны роскошь. Именно на предыдущих выборах Либерман мог воспользоваться уникальной ситуацией и решить наконец-то столь насущные проблемы тех, чьими мандатами он пытается "заправлять". В особенности, он мог решить вопрос пенсий и проблематику помощи в съеме жилья пенсионерам. Но и в этот раз, воспользовавшись мандатами русскоязычных израильтян, он пустил их на политические дорогостоящие интриги.Более того, есть риск, что именно благодаря той же манипуляторной политике именно секторальной НДИ (которая уже 20 лет все обещает и обещает, а "воз и ныне там", и избиратели которой, кстати, традиционно придерживались правых политических взглядов), к власти могут прийти именно левые! Исторически мы уже проходили подобное в 1992 году, что повлекло за собой соглашения Осло и годы терактов, не говоря уже о передаче наших исконных земель и последующие отступления.Друзья, проблемы нашей общины не могут быть решены в рамках сугубо нашей общины, для этого нам необходимо поднимать ранг решения этих задач именно на общий, национальный уровень рассмотрения. Их надо рассматривать и подавать именно с площадки большой, общенациональной партии. С уровня партии власти!Такой подход может гарантировать нам одновременное достижение наших личных интересов вкупе с соблюдением вопросов безопасности, экономики и социальной политики.Поэтому 17 сентября мы призываем вас сделать все, чтобы не допустить повторения сценария повторных выборов и проголосовать за сильный Ликуд – за общенациональную партию! 17 сентября вы будете выбирать курс для всей нашей страны. Выбирайте – МАХАЛЬ, выбирайте – Ликуд!На правах рекламы.