16.01 13:36 MIGnews.com

Беннетт о "Ямине": это слияние, а "технический блок"

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Нафтали Беннетт заявил в четверг, 16 января, что его альянс "Ямина" будет держаться вместе после предстоящих выборов.Соглашение о воссоединении с "Еврейским домом" и "Ихуд леуми", достигнутое как раз перед крайним сроком в среду вечером для списков партий, закончила ряд переговор и попыток договориться. За день до этого Беннетта поклялся, что никогда не объединиться с правой партией "Оцма ле-Исраэль" и председателем Итамар Бен-Гвиром.В среду Беннетт пояснил, что сделка - это скорее полное слияние, а не "технический блок", который позволит избирательным партиям Ямины разойтись после выборов 2 марта, как они сделали после сентябрьских выборов. "Объединенная фракция до и после выборы", - написал он в Твиттере. "Я горжусь тем, что возглавляю движение, объединяющее всех идеологически правых и все оттенки религиозного сионизма."