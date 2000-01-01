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Саар вызвал Нетаниягу на дебаты | Фото:15.12 09:37   MIGnews.com

Саар вызвал Нетаниягу на дебаты

Гидеон Саар вызвал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на дебаты.

Соответствующее заявление он сделал в субботу вечером, передает "Аруц Шева".

"Я призываю Нетаниягу провести дебаты – как это делают в США. Я думаю, что члены "Ликуда" также заслуживают услышать то, что каждый из нас предлагает в отношении Газы, здравоохранения и социальных реформ. Я думаю, что это будет уместно также, как это происходит во всем западном мире. К графику Нетаниягу я приспособлюсь", – отметил Саар.

По поводу влияния, которое праймериз в "Ликуд" могут оказать на мартовские выборы, депутат заявил, что уже шесть опросов показали – он расширит правый блок.

"Нетаниягу не может получить голоса от другого блока. Без обновления и изменений мы окажемся в оппозиции. Результаты праймериз "Ликуда" решат, что именно произойдет на всеобщих выборах в марте", – добавил он.

Саар также прокомментировал решение юридического советника правительства Авихая Мандельблитта о предъявлении обвинений премьер-министру, а также, должен ли Нетаниягу уйти в отставку.


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