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`Нетаниягу и его окружение хотят сделать Ямину жалкой` | Фото:15.09 20:40   MIGnews.com

"Нетаниягу и его окружение хотят сделать Ямину жалкой"

Лидер "Ямины" Аелет Шакед в воскресенье, 15 сентября, сказала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его "самые близкие люди" затаили на нее "иррациональную неприязнь" и стараются обойти ее партию.

"Нетаниягу и его окружение на самом деле не хотят нас", - заявила Шакед в своей речи в предвыборном штабе партии. Она не уточнила, что именно это за "окружение", но, похоже, имела ввиду жену премьер-министра Сару: "Многое удерживается от меня по неправильным причинам. Я знаю, что эта страна важна для Нетаниягу и его близкого окружения, но есть что-то, что обходит это - это зацикленность на мне", - сказала Шакед.

Затем Шакед сослалась на запись, недавно вышедшую по израильскому телевидению, в которой Нетаниягу отчитал министра из "Ликуда" за статью в газете, в которой говорилось, что министр работает с Шакед над созданием законодательного акта.

"Я всегда сдерживалась, игнорировала [критику] и сосредоточилась на своей работе", - сказала она, добавив, что во многих интервью отказывалась комментировать свои отношения с Нетаниягу и его семьей.

Шакед заявила, что Нетаниягу хочет, чтобы Ямина была "маленькой, жалкой и без влияния". Она также скептически отнеслась к утверждению о том, что "Ликуд" должен быть самой крупной партией, чтобы сформировать правое правительство, отметив, что партия Нетаниягу стала крупнейшей после апрельских выборов, но он все еще не смог сформировать правительство.

Шакед утверждает, что премьер-министр и его коллеги испытывают к ней "иррациональную ненависть", но добавила, что она не допустит, чтобы такая "злоба" нанесла ущерб "по-настоящему важным вещам, за которые мы боремся".


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