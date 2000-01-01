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Либерман: правые готовятся к уходу Нетаниягу | Фото:15.02 13:16   MIGnews.com

Либерман: правые готовятся к уходу Нетаниягу

Лидер "НДИ" Авигдор Либерман в субботу, 15 февраля, заявил, что ожидает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу подаст в отставку после выборов 2 марта, добавив, что "все готовятся к тому, что произойдет после ухода Нетаниягу".

На выступлении в Шохаме, к востоку от Тель-Авива, Либерман повторил свое утверждение о том, что "эра Нетаниягу закончилась", и сказал, что премьер-министр "просто отрицает это".

"Придет день, когда он тоже поймет, что пришло время повесить шляпу".

По словам Либермана, даже лидеры партии "Ямина" Нафтали Беннетт и Аелет Шакед, которые "говорят, что они присоединятся только к правительству Нетаниягу ... единственное, о чем они мечтают, это как сформировать правительство без него".

Лидер "НДИ" заявил, что ультраортодоксальные партии также открыты к партнерству с соперниками "Ликуда" "Кахоль Лаван".

"Я видел, как Ури Маклеб [из "Яадут а-Тора"] сказал, что у них нет проблем с "Кахоль Лаван". Вы можете спросить [лидера "ШАС" Арье] Дери, сколько раз он в последнее время сидел с Габи Ашкенази".

Либерман также заявил в четверг, что больше не будет предъявлять требований после предстоящих выборов и, что не исключает возможности заседать в правительстве с преимущественно левым альянсом.


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