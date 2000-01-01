15.02 11:46 MIGnews.com

Кампания "Ликуда": арабские депутаты - бездельники

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Предвыборная кампания партии "Ликуд" на арабском языке изображает арабских депутатов как бездельников и тунеядцев, утверждая, что партия сделала гораздо больше для арабской общественности в Израиле.На видео члены Кнессета из Объединенного арабского списка пьют кофе, играют в шахматы и покупают продукты, пока закадровый голос объясняет: "Пока арабские члены Кнессета пьют кофе, играют в шахматы и покупают продукты для дома, правительство Ликуда выделило 15 миллиардов шекелей на финансирование арабской общественности.""Ликуд" опубликовал видео и пост в Facebook."Что сделал Объединенный список? Ничего. До тех пор, пока правительство Ликуда не выделило 15 миллиардов шекелей на развитие арабских городов, строительство 18 полицейских участков, удвоение числа арабских студентов в израильских университетах и ​​интеграцию арабских рабочих."Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда уже успел прокомментировал видео, намекнув на скорое тюремное заключение премьер-министра Биньямина Нетаниягу."Есть только один политик, у которого будет много свободного времени для игры в нарды, и это подсудимый Биньямин Нетаниягу." Он ссылался на недавнее обвинительное заключение премьер-министра по трем уголовным делам.