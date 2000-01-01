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Мандельблитт представит обвинения против Битана до выборов | Фото:15.01 14:29   MIGnews.com

Мандельблитт представит обвинения против Битана до выборов

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт представит обвинительное заключение против депутата Кнессета Давида Битана по обвинению во взяточничестве.

Об этом сообщает издание Ynet.

Решение будет опубликовано уже в феврале, перед мартовскими выборами. У Битана будет возможность представить свою версию событий во время слушаний.

Депутат уже возглавлял парламентскую коалицию, однако был вынужден отказаться от должности в связи с предполагаемым коррупционным преступлением. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу хотел назначить Битана новым главой Министерства сельского хозяйства, однако из-за давления тот был вынужден отклонить это предложение.


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