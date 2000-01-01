15.01 14:29 MIGnews.com

Мандельблитт представит обвинения против Битана до выборов

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт представит обвинительное заключение против депутата Кнессета Давида Битана по обвинению во взяточничестве.Об этом сообщает издание Ynet.Решение будет опубликовано уже в феврале, перед мартовскими выборами. У Битана будет возможность представить свою версию событий во время слушаний.Депутат уже возглавлял парламентскую коалицию, однако был вынужден отказаться от должности в связи с предполагаемым коррупционным преступлением. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу хотел назначить Битана новым главой Министерства сельского хозяйства, однако из-за давления тот был вынужден отклонить это предложение.