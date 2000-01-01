13.07 19:53 MIGnews.com

НДИ: У Сары Нетаниягу больше влияния, чему любого премьера

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Депутат Кнессета от партии НДИ Эли Авидар жестко атаковал супругу премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сару.Выступая на мероприятии Керен Каемет Ле Исраэль в пятницу, 12 июля сказал: “У Сары Нетаниягу - больше влияния, чем чем у всех премьер-министров, служивших в последние десять лет. У нее были свои собственные расследования, и всего с одним адвокатом она поставила всю прокуратуру на колени. Если бы Сара Нетаниягу была премьер-министром здесь, то Исмаил Ханийе получал бы не 25 миллионов долларов каждый месяц, но 25 миллионов гнид”.В Ликуде к такого рода нападкам отнеслись отрицательно. Партия распространила заявление, в котором говорится: “Премьер-министр Нетаниягу делает то, чего Либерман не удосужился сделать за 25 лет: он едет в Ашкелон решать проблемы социального жилья и пенсий репатриантов. Через день после этого Либерман посылает своих людей атаковать его жену, потому что ему нечего больше предложить - только пустые слова и ноль результатов. Либерману должно быть стыдно”.