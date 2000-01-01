12.06 14:35 MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу сидит в бункере с мегафоном

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Один из лидеров блока Кахоль Лаван Яир Лапид обрушился на премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что тот жалуется на “враждебную прессу”.Лапид заявил: “Я хочу напомнить вам нечто об этих выборах. У Нетаниягу – две газеты. Он владеет телестанцией. Ведущие радиопрограмм получают указания напрямую от советника Нетаниягу Натана Эшеля. В его распоряжении – неограниченные фонды. Никто не знает – откуда”.Лапид также сообщил, что Нетаниягу “закачивает миллионы” в социальные сети”.Лапид добавил: “Нетаниягу не дает интервью. Он не произносит речей. Он – в бункере. Но у него есть мегафон. Двадцать лет он строит машину коррупции, гигантскую машину, работающую только на него. Гигантскую машину пропаганды, выплевывающую яд в огромных количествах… И после этого он кричит, что в медиа – левые?”Лапид задается вопросом: “Кто остался, чтобы преследовать Нетаниягу?”. И не находит ответа.Лапид провозгласил: “Половина медиа парализована страхом, а вторая половина работает на него. Я могу сказать каждому, кто нас слышит – если вы хотите победить, помогите нам. Мы должны противопоставить этой огромной машине Нетаниягу миллион наших маленьких умненьких машинок”.