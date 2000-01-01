11.07 16:06 MIGnews.com

Из-за второй интифады: Мерец против Эхуда Барака

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Член Мереца, представитель арабских граждан Израиля Исауи Фрейдж отверг возможность объединения его партии с политической силой бывшего премьер-министра Эхуда Барака "Демократический Израиль".Об этом он заявил в комментарии Haaretz.Законодатель Мерец призвал Барака и вовсе выйти из предвыборной гонки из-за событий 2000 года, когда при его премьерстве 13 арабов были убиты и сотни ранены."Сделайте нам одолжение. Вернитесь в свои роскошные апартаменты и позвольте нам делать работу, не мешайте. Арабы не хотят быть фиговым листком и спасателем. Мы хотим быть партнерами", – обратился он к Бараку.По мнению чиновника, у Барака не может быть хороших намерений. Тем временем новый лидер Мереца Ницан Горовиц заявил, что не исключает слияния с Бараком. Он пояснил эмоциональный призыв коллеги тем, что тот является известным представителем израильских арабов и говорит то, что чувствует."Мы ведем переговоры со всеми, включая Барака. Мы делаем это, уделяя особое внимание принципам и ценностям Мереца. Мы никого не исключаем. Хорошо, что эти вещи были сказаны, поскольку они выражают чувства широкой группы", – подчеркнул лидер Мереца.