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Из-за второй интифады: Мерец против Эхуда Барака 11.07 16:06   MIGnews.com

Из-за второй интифады: Мерец против Эхуда Барака

Член Мереца, представитель арабских граждан Израиля Исауи Фрейдж отверг возможность объединения его партии с политической силой бывшего премьер-министра Эхуда Барака "Демократический Израиль".

Об этом он заявил в комментарии Haaretz.

Законодатель Мерец призвал Барака и вовсе выйти из предвыборной гонки из-за событий 2000 года, когда при его премьерстве 13 арабов были убиты и сотни ранены.

"Сделайте нам одолжение. Вернитесь в свои роскошные апартаменты и позвольте нам делать работу, не мешайте. Арабы не хотят быть фиговым листком и спасателем. Мы хотим быть партнерами", – обратился он к Бараку.

По мнению чиновника, у Барака не может быть хороших намерений. Тем временем новый лидер Мереца Ницан Горовиц заявил, что не исключает слияния с Бараком. Он пояснил эмоциональный призыв коллеги тем, что тот является известным представителем израильских арабов и говорит то, что чувствует.

"Мы ведем переговоры со всеми, включая Барака. Мы делаем это, уделяя особое внимание принципам и ценностям Мереца. Мы никого не исключаем. Хорошо, что эти вещи были сказаны, поскольку они выражают чувства широкой группы", – подчеркнул лидер Мереца.


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