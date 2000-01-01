11.07 11:22 MIGnews.com

Эхуд Барак встретился с Амиром Перецем

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Бывший премьер-министр Эхуд Барак встретился в среду с Амиром Перецем.Барак, который ранее возглавлял партию Авода, объявил о своем политическом возвращении с партией "Демократический Израиль" после шестилетнего перерыва.Он неоднократно призывал партии из левого лагеря баллотироваться по совместному списку, который, по его словам, необходим для свержения премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Хотя альянсы не были сформированы, ряд партий проявили к этому интерес, и Перец дал понять, что он готов позволить Бараку возглавить совместный список кандидатов, чтобы создать единый блок.Также Эхуд Барак рассказал, что он заинтересован в союзе с партией Мерец и бывшим министром иностранных дел Ципи Ливни.Между тем, Кахоль Лаван, занявшая второе место после "Ликуда", не отреагировала с энтузиазмом на перспективу слияния с Бараком.