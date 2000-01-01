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Нетаниягу `хочет мира, но готовится к войне` 11.07 15:35   MIGnews.com

Нетаниягу "хочет мира, но готовится к войне"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг заявил, что хотя он предпочел бы, чтобы на границе с Газой сохранялось спокойствие, Израиль готовится к возможному широкомасштабному военному наступлению. Об этом она заявил на митинге в мэрии Ашкелон.

“Я не постесняюсь делать то, что необходимо”, – сказал премьер. Он подчеркнул, что не руководствуется тем, что приближаются выборы. “Я хочу, чтобы этот город и общины на юге продолжали развиваться и процветать, чтобы жители чувствовали реальную безопасность”.

Нетаниягу часто подвергался нападкам в ходе предвыборной кампании из-за политики в отношении Газы, но он защищал свои действия, заявляя, что в интересах Израиля сделать все возможное, чтобы избежать крупной военной операции в Газе.


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