10.12 12:39 MIGnews.com

Амир Перец: моя цель — арабы и харедим

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Глава Авода-Перец в интервью порталу ynet заявил, что настала пора изменений в израильской политической жизни.Перец предупредил: “Израильский избиратель не пойдет на выборы, если ему не покажут план работы, и я думаю, настало время разобраться с различными подходами”.Перец далее объяснил: “Речь идет о десятилетиях жесткой, абразивной политики, политики, разрушающей социальные службы и само израильское общество. Вопрос не просто в Нетаниягу и его замене - но и в его политике. То, что сделал Нетаниягу - превратил все в дискурс “про-Биби” и “анти-Биби”. Он придушил саму возможность говорить, выступая с идеологических позиций, говорить о реально важных для граждан проблемах, и это создает тяжелую ситуацию. И я думаю, что тем, кто всех обманывал в самом недавнем прошлом, и не упустил ни одной возможности всех надуть определенно был Авигдор Либерман. Он хочется насладиться всеми мирами”.На вопрос о том, не думает ли он об ушедших от него избирателях, Перец ответил: “Это не то, о чем я думаю. Я думаю, моя главная цель - арабы и харедим. Я беспокоюсь за израильское общество, я обеспокоен ненавистью и подстрекательством. Я достаточно долго в израильской политике , и меня уже ничем не соблазнить”.Когда Перецу указали на то, что он сам бойкотирует Нетаниягу он ответил: "Это было предвыборное обещание - я его выполняю. Я не бойкотирую Ликуд, избирателей Ликуда или любой другой партии. Я заявил заранее. что не буду сидеть с Нетаниягу в одном правительстве под подозрением, определенно я не буду сидеть с ним сегодня. Это было частью нашей кампании, нашей агенды, никто не может мне это предъявить в качестве претензии”.