10.12 11:35 MIGnews.com

Амир Перец: Либерман обдурит всех

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Лидер Гешер-Авода Амир Перец в интервью ynet обрушился с нападками на лидера Наш Дом - Израиль. Перец обвинил Либермана в том, что на выборы придется идти на него.Перец сказал: “Либерман всех сведет с ума, создавая дискурс ненависти и бойкотов. Он не пойдет в правительство меньшинства Ганца, потому что он ненавидит арабов, и он не пойдет к Нетаниягу, потому что он ненавидит харедим. Этот дискурс ненависти и расизма, к сожалению, приведет нас и к четвертым, и к прямым выборам”.На вопрос корреспондента: Нетаниягу и Ганц не смогли сформировать правительство, а вы вините Либермана?” Перец ответил: “Я думаю, что Либерман - главный виновник. Он создает дискурс ненависти и бойкоты. У любого, кто не хочет быть в одном правительстве с ультра-ортодоксами и арабами, шанс на создание правительства очень мал. Если он думал, что своими угрозами подтолкнет Кахоль Лаван и Ликуд в правительство единства - он ошибся. И он должен принять решение”.Перец подчеркнул: “Если и надо, чтобы перед выборами обществу передали какой-то лозунг - необходим совершенно другой дискурс, дискурс единства и понимания, попытки достичь реального взаимопонимания между различными секторами населения. В противном случае мы просто не сможем сформировать правительство. Если возникает ситуация в которой все бойкотируют всех - мы в тупике”.