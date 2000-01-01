Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Амир Перец: Либерман обдурит всех 10.12 11:35   MIGnews.com

Амир Перец: Либерман обдурит всех

Лидер Гешер-Авода Амир Перец в интервью ynet обрушился с нападками на лидера Наш Дом - Израиль. Перец обвинил Либермана в том, что на выборы придется идти на него.

Перец сказал: “Либерман всех сведет с ума, создавая дискурс ненависти и бойкотов. Он не пойдет в правительство меньшинства Ганца, потому что он ненавидит арабов, и он не пойдет к Нетаниягу, потому что он ненавидит харедим. Этот дискурс ненависти и расизма, к сожалению, приведет нас и к четвертым, и к прямым выборам”.

На вопрос корреспондента: Нетаниягу и Ганц не смогли сформировать правительство, а вы вините Либермана?” Перец ответил: “Я думаю, что Либерман - главный виновник. Он создает дискурс ненависти и бойкоты. У любого, кто не хочет быть в одном правительстве с ультра-ортодоксами и арабами, шанс на создание правительства очень мал. Если он думал, что своими угрозами подтолкнет Кахоль Лаван и Ликуд  в правительство единства - он ошибся. И он должен принять решение”.

Перец подчеркнул: “Если и надо, чтобы перед выборами обществу передали какой-то лозунг - необходим совершенно другой дискурс, дискурс единства и понимания, попытки достичь реального взаимопонимания между различными секторами населения. В противном случае мы просто не сможем сформировать правительство. Если возникает ситуация в которой все бойкотируют всех - мы в тупике”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:12
Кац-Ирану: никакая угроза нас не остановит
11:59
Стрельба в чешской больнице: шесть погибших
11:52
К вопросу о Соглашении о ненападении
11:51
Певец Шнуров - исполкому WADA: Мы тут бомбу смастерили
11:44
Саар: я поддержу Нетаниягу
11:41
"Я это заслужил": Суицид вице-губернатора Тамбовской обл.
11:37
Исрадон: выбери подарок правильно
11:31
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
10:48
Первый прямой рейс из Тель-Авива в Мельбурн: озвучены сроки
10:33
Иран: мы сравняем Тель-Авив с землей
10:28
Израиль: за отказ от прививки будут лишать прав Битуах Леуми
10:02
Трамп: сделка с Ираном может быть заключена
09:47
Начальник Генштаба Германии посетил Израиль
09:25
Украинка променяла место в олимпийской сборной на ЦАХАЛ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus