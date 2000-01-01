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Регев: Нетаниягу предотвратил развал правого блока 10.11 07:27   MIGnews.com

Регев: Нетаниягу предотвратил развал правого блока

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев прокомментировала назначение Нафтали Беннета на пост министра обороны.

Регев заявила: “Нетаниягу расстроил планы Ганца по демонтажу правого блока”.

Регев добавила: "Ганц написал пост, в котором говорится о двух сценариях: правительство меньшинства, поддерживаемое арабами, или правительство 51 вместе  с Ямин Ха Хадаш. Таким образом, Нетаниягу предотвратил создание левого правительства, и сказал: Друзья, хватит заниматься расколами".


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