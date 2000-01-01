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Ганц: Нетаниягу должен был отдать мне мандат  09.07 14:38   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу должен был отдать мне мандат 

Глава партии Кахоль Лаван Бени Ганц дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Ганц сообщил зрителям, что в повторных выборах виновен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Ганц сказал: “Этот спокойный, государственный голос, этот блок, который возглавляю я, принес 35 мандатов. Ничего подобного здесь никогда не случалось. И это продолжится. Мы будем только наращивать нашу политическую и общественную активность”.

Ганц подчеркнул: “Это был провал Нетаниягу. Он не смог победить нас. Он не смог сформировать правительство. Он должен был передать мандат мне, чтобы я сформировал правительство. Вместо этого он принял решение послать Государство Израиль на выборы и занимается спинами в Фейсбуке. Мы победим, мы создадим правительство единства, мы добьемся национального консенсуса, чтобы эта победа стала реальностью – и мы пойдем вперед”.


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