09.07 14:38 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу должен был отдать мне мандат

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Глава партии Кахоль Лаван Бени Ганц дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.Ганц сообщил зрителям, что в повторных выборах виновен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.Ганц сказал: “Этот спокойный, государственный голос, этот блок, который возглавляю я, принес 35 мандатов. Ничего подобного здесь никогда не случалось. И это продолжится. Мы будем только наращивать нашу политическую и общественную активность”.Ганц подчеркнул: “Это был провал Нетаниягу. Он не смог победить нас. Он не смог сформировать правительство. Он должен был передать мандат мне, чтобы я сформировал правительство. Вместо этого он принял решение послать Государство Израиль на выборы и занимается спинами в Фейсбуке. Мы победим, мы создадим правительство единства, мы добьемся национального консенсуса, чтобы эта победа стала реальностью – и мы пойдем вперед”.