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Кахоль Лаван отверг призыв к прямым выборам 08.12 11:09   MIGnews.com

Кахоль Лаван отверг призыв к прямым выборам

Партия Кахоль Лаван отвергла призыв премьер-министра Биньямина Нетаниягу к прямым выборам премьер-министра - между ним и Бени Ганцем.

В заявлении партии сообщается: “Мы заняты предотвращением ненужных и дорогостоящих выборов, а не пустыми спинами, цель которых - восстановить правительство, которое столь позорно провалилось”.

В заявлении подчеркивается: "Такое скоропалительное изменение процедуры может привести нас точно туда, где мы находимся сегодня, и потому речь идет о бессмысленном предложении, цель которого - отвлечь огонь от Нетаниягу, которого обвинили по трем серьезным коррупционным делам, от Нетаниягу, который является единственным человеком, несущим ответственность за то, что Государство Израиль идет на выборы в третий раз”.


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