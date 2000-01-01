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Еще одно условие арабов: отмена Закона о Возвращении 08.03 12:03   MIGnews.com

Еще одно условие арабов: отмена Закона о Возвращении

Член Кнессета Аида Тома Сулейман в нескольких интервью израильским СМИ выдвинула новое условие поддержки правительства Бени Ганца Объединенным Арабским Списком.

Сулейман заявила: “В Законе о Возвращении более нет надобности” и потребовала его отмены.

Сулейман сообщила, что желает чувствовать себя также хорошо, как любой еврей в Израиле: “Нас вытеснили из гражданского коллектива Израиля. С нами не считаются. Е если это то, что именуют так называемым “еврейством” - я хочу это изменить. Я предлагаю, чтобы они решили первым делом, что такое еврейство. Я думаю, что нет никакой надобности в Законе о Возвращении. Все, кто хотел вернуться, уже вернулись. Те, кто выбрал жить во Франции и в США - пусть остаются там. Это - излишний закон. Он был нужен, когда моему народу устроили катастрофу, но сегодня настало время заново обдумать многие вещи”.


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