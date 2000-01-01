Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц: объединения с правыми и левыми партиями не будет | Фото:08.01 16:59   MIGnews.com

Ганц: объединения с правыми и левыми партиями не будет

"Кахоль Лаван" не намерена объединяться с какими-либо другими партиями.

Такое заявление сделал в среду Бени Ганц на заседании фракции в Кнессете.

"Я встретился сегодня с (лидером Авода) Перецем и (лидером Мерец) Горовицем и сказал им, что "Кахоль Лаван" и дальше будет альтернативой действующей власти, оставаясь в центре политической карты и не объединится с другими партиями – ни правыми, ни левыми", – подчеркнул Ганц.

По словам лидера "Кахоль Лаван", он надеется на ответственность и правильные действия со стороны вышеуказанных партий.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:05
ЕС не планирует эвакуацию своих миссий из Ирака
17:55
Иран сделал новое заявление по поводу черного ящика Боинга
17:48
Кипр "дал добро" на размещение групп быстрого реагирования
17:33
Кувейт: новость о выводе войск США – фейк
17:15
Рухани: отрежем Америке ноги
17:05
Иран: войны не хотим, а наша атака – это самооборона
16:35
Карлос Гон раскрыл причину побега в Ливан
16:21
Путин направил Зеленскому и Рухани письма с соболезнованиями
16:10
Ганц: Иран получит мощный ответ, если нападет на Израиль
16:00
Китай призывает к сдержанности после ракетных атак Ирана
15:51
Ирак: наш ответ будет не менее серьезным, чем у Ирана
15:33
Иранский кризис: ЕС не спешит
15:24
Испанские войска частично выведены из Ирака
15:10
Тайсон Фьюри назвал Усика "бомжом"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus