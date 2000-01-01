08.01 16:59 MIGnews.com

Ганц: объединения с правыми и левыми партиями не будет

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"Кахоль Лаван" не намерена объединяться с какими-либо другими партиями.Такое заявление сделал в среду Бени Ганц на заседании фракции в Кнессете."Я встретился сегодня с (лидером Авода) Перецем и (лидером Мерец) Горовицем и сказал им, что "Кахоль Лаван" и дальше будет альтернативой действующей власти, оставаясь в центре политической карты и не объединится с другими партиями – ни правыми, ни левыми", – подчеркнул Ганц.По словам лидера "Кахоль Лаван", он надеется на ответственность и правильные действия со стороны вышеуказанных партий.