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Шакед: буду баллотироваться на слежующих выборах | Фото:07.11 14:49   MIGnews.com

Шакед: буду баллотироваться на следующих выборах

Лидер "Ха Ямин ха Хадаш" Аелет Шакед объявила о намерении баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.

Таким образом она отреагировала на комментарии в газете Bekihila, приписываемые Биньямину Нетаниягу, что ее политический путь заканчивается, передает "Аруц Шева".

"На земле нет никого, кто бы знал, будет ли сформировано правительство. Я думаю, что, было бы хорошо, если сформируют правительство единства. Однако противоречия велики, и нет соглашения о том, кто первый в ротации на пост премьер-министра", – подчеркнула она.

По словам Шакед, существует опасность того, что результаты выборов будут искажены из-за фейковых новостей и кибератак.

"Если есть способ предотвратить или наказать за распространение фейковой информации, государство должно вмешаться и сделать это. Даже лично я в последние месяцы дважды задумывалась о том, предъявлять ли иск за распространение клеветы, направленной против меня. Но судебный процесс может занять более года, потому следует найти более простые инструменты для борьбы с клеветой", – сказала Шакед.


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