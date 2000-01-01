Шакед: буду баллотироваться на следующих выборах

Лидер "Ха Ямин ха Хадаш" Аелет Шакед объявила о намерении баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.
Таким образом она отреагировала на комментарии в газете Bekihila, приписываемые Биньямину Нетаниягу, что ее политический путь заканчивается, передает "Аруц Шева".
"На земле нет никого, кто бы знал, будет ли сформировано правительство. Я думаю, что, было бы хорошо, если сформируют правительство единства. Однако противоречия велики, и нет соглашения о том, кто первый в ротации на пост премьер-министра", – подчеркнула она.
По словам Шакед, существует опасность того, что результаты выборов будут искажены из-за фейковых новостей и кибератак.
"Если есть способ предотвратить или наказать за распространение фейковой информации, государство должно вмешаться и сделать это. Даже лично я в последние месяцы дважды задумывалась о том, предъявлять ли иск за распространение клеветы, направленной против меня. Но судебный процесс может занять более года, потому следует найти более простые инструменты для борьбы с клеветой", – сказала Шакед.