06.11 15:54 MIGnews.com

Беннетт: вероятность третьих выборов очень и очень высока

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Нафтали Беннетт из "Ха Ямин ха Хадаш" заявил, что, по его мнению, существует "очень и очень высокая вероятность" проведения третьих выборов в Израиле из-за продолжающегося политического тупика и неспособности сформировать правительство.Эта возможность в настоящее время более вероятна, чем формирование коалиции, говорит он на недавно запущенном подкасте. Единственный, кто, по мнению Беннетта, может их предотвратить - это Авигдор Либерман из "НДИ". Но он должен изменить политический курс и присоединиться к узкому правому религиозному правительству.Беннетт также предупреждает, что "Ха Ямин ха Хадаш", скорее всего, "потерпит большой удар" на новых выборах. "Я очень пессимистичен", - сказал он.